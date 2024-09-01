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Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье

МЧС сообщило о погибшей женщине с тремя детьми при пожаре в Юрцево в Подмосковье

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Павел Лисицын/РИА Новости

Трое детей и их мама погибли на пожаре в Подмосковье в деревне Юрцево. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в многоквартином доме на четвертом этаже. Площадь возгорания достигла 40 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 52 человека, было привлечено 19 единиц техники. Пожар удалось полностью потушить, однако погибли пятилетний мальчик и девочки в возрасте трех и четырех лет, а также и мать. В больнице находятся еще шестеро членов этой семьи, среди которых один взрослый и пятеро детей.

Накануне в Москве локализовали пожар в трехэтажном здании на Бережковской набережной. Пламя распространилось на площади 1 тыс. квадратных метров.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщал о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром. Ограничения вводились на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

Ранее на севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления.

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