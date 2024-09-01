Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Медики ожогового отделения Волгоградской больницы № 25 спасли пациента после удара током в 27 тысяч вольт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде, при выгрузке металлических конструкций во время строительства путепровода в районе Горнополянского разъезда мужчину ударило током в 27 тысяч вольт.

«Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать трос. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю», — рассказал пострадавший.

С многочисленными ожогами рабочего госпитализировали, он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с электротравмой. Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Почти 40 суток мужчина провел в больнице, ему провели несколько сложных операций. Сейчас пострадавший выписан на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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