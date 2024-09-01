Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В Волгограде врачи спасли мужчину, которого ударило током на стройке

close
FotograFFF/Shutterstock

Медики ожогового отделения Волгоградской больницы № 25 спасли пациента после удара током в 27 тысяч вольт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде, при выгрузке металлических конструкций во время строительства путепровода в районе Горнополянского разъезда мужчину ударило током в 27 тысяч вольт.

«Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать трос. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю», — рассказал пострадавший.

С многочисленными ожогами рабочего госпитализировали, он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с электротравмой. Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Почти 40 суток мужчина провел в больнице, ему провели несколько сложных операций. Сейчас пострадавший выписан на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Энгельсе подросток схватился за оголенный провод на крыше гаража и получил удар током.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами