Космонавты обратились к школьникам и студентам в РФ по случаю Дня Знаний

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили школьников и студентов из РФ с Днем Знаний. Запись их обращения к ученикам появилась в Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

«Дорогие друзья! Мы, российские космонавты на Международной космической станции, от всей души поздравляем вас с Днем знаний!» — сказал Кононенко.

Он отметил, что 1 сентября в школы и иные образовательные учреждения пойдут миллионы молодых людей. На этом фоне космонавт пожелал им успехов в учебе и других начинаниях.

Далее слово взял Чуб. Он отметил, что космонавты как никто другой понимают важность получения качественного образования, так как от имеющихся у них знаний зависят жизни их самих и товарищей.

«Космос — это опасная среда для человека, и существовать в ней можно только благодаря тем знаниям, что добыли наши предшественники и которые получаем мы», — добавил специалист.

Последним к ученикам обратился Гребенкин, который обратил внимание, что в жизни космонавта учеба никогда не заканчивается. Им приходится сдавать экзамены перед каждым полетом на орбиту, при этом после возвращения домой они активно делятся полученными во время экспедиций знаниями с коллегами.

В конце мужчина пожелал школьникам и студентам хорошей учебы и успешного приобретения новых навыков.

Ранее в образовательных учреждениях в РФ усилили меры безопасности перед началом нового учебного года.