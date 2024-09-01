Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг (1/8 финала) Открытого чемпионата США (US Open), переиграв в третьем круге представителя Италии Флавио Коболли.

Встреча, которая продлилась2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:3. По ходу матча Медведев выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету Коболли две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира российский теннисист сразится с представителем Португалии Нуну Боржешем.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат СГА в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.