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Результаты экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре

РИА: итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре

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Валерий Мельников/РИА Новости

Следствие ждет результатов экспертиз по делу о теракте в Северомуйском тоннеле на БАМе в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены 29 ноября 2023 года. По данным ФСБ РФ, теракт подготовили украинские спецслужбы. Сообщалось, что исполнителя задержали в Омской области 7 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение, а 9 декабря — арестовали.

Исполнителем оказался 52-летний гражданин Белоруссии Сергей Еремеев. Мотивом террориста была корыстная заинтересованность. Служба безопасности Украины (СБУ) выплатила ему вознаграждение.

21 августа сообщалось, что мужчина, который совершил террористический акт в Северомуйском тоннеле на БАМе, дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Отмечалось, что обвиняемый активно способствует расследованию преступления, дает следователям последовательные и признательные показания и добровольно принимает участие в необходимых следственных действиях.

Ранее в РФ зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера.

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