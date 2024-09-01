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Сотрудникам прокуратуры и СК предоставили отсрочку от призыва

Право на отсрочку от призыва в армию появилось у сотрудников прокуратуры и СК

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета теперь могут получить отсрочку от призыва в армию. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

Отсрочка предоставляется гражданам с высшим образованием и специальными званиями, которые работают в этих ведомствах. Также контрактники могут быть досрочно уволены с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или Следственный комитет.

В августе госкорпорация «Ростех» предложила ввести отсрочку от службы в армии для выпускников колледжей и вузов. Заместитель генерального директора Николай Волобуев отметил, что это поможет улучшить кадровую политику в рамках национальных проектов.

В настоящее время отсрочку от военной службы получают дипломированные сотрудники органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, а также представители Государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения.

Ранее в Госдуме объяснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации многодетным.

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