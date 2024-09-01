ВСУ снова пытались атаковать Москву. Один из дронов сбили в районе Московского НПЗ Собянин: средства ПВО сбили в районе Московского НПЗ дрон ВСУ, повреждений нет

В ночь на 1 сентября системы ПВО сбили девять беспилотников, направлявшихся на Москву. Один из дронов был уничтожен в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, а другой — на подлете к Москве в Раменском. Атаки затронули также Тульскую, Липецкую, Брянскую, Рязанскую и Воронежскую области.

Беспилотник был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Еще один дрон был сбит в городском округе Раменское на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, инцидент не представляет угрозы для работы завода.

В 1:20 мск мэр сообщил, что в Подольске была отражена атака беспилотника. Затем, в 2:36, средства ПВО сбили еще один беспилотник. Позже, в районе 3:00, еще один дрон был уничтожен в Ступино. Позднее еще один беспилотник был сбит в Одинцовском округе. В 5:10 мэр сообщил, что в Ленинском округе Подмосковья была отражена еще одна атака БПЛА.

В общей сложности, по словам Собянина, за минувшую ночь силы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на Москву.

Беспилотники также пытались атаковать Каширскую ГРЭС. Глава Каширского округа Михаил Шувалов сообщил, что жертв и разрушений в результате попытки атаки на предприятие не было, электричество подается без перебоев.

Ночные атаки дронов

Ночью атакам дронов подверглись не только Московская область, но и несколько других регионов. В примыкающей к Москве с севера Тульской области сбили три беспилотника, еще несколько подавили в Липецкой области. В Брянской области противовоздушная оборона нейтрализовала 26 дронов.

Воздушные цели были также уничтожены на подлете к Белгороду. В результате повреждены окна в трех жилых домах, загорелись три автомобиля. Воронежская область также сообщила об атаке дронов.

Российская противовоздушная оборона подавила несколько беспилотников над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков. Пострадавших нет, информация о материальном ущербе в настоящее время уточняется.

Атаки беспилотников на российские регионы становятся все более интенсивными. Дроны теперь достигают даже Мурманской области и вновь подлетают к столице. В последний раз об уничтожении дронов в подмосковном Подольске мэр Собянин сообщал в ночь на 21 августа. Тогда он отметил, что это нападение стало одним из самых масштабных с начала спецоперации на Украине.

Попытки ударить по Москве предпринимались и ранее. 11 июля Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Атака была отражена в Ступинском городском округе. В ночь на 3 июля один дрон сбили в Московской области.

Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь с 2 на 3 мая 2023 года, когда два дрона были сбиты над центром города. Один из них врезался в крышу здания Сената в Кремле, что российские власти расценили как попытку покушения на президента Владимира Путина.

С мая по август 2023 года Москва сталкивалась с несколькими подобными атаками. 30 мая беспилотники, сбитые средствами РЭБ, врезались в несколько жилых домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля были повреждены фасады двух офисных зданий в «Москва-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО дрон упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа еще один беспилотник столкнулся с одной из башен в «Москва-Сити».