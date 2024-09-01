Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге заявил, что после вступления в ЕС Сербия не станет продвигать в блоке интересы РФ. Об этом пишет b92.net.

«Я говорю открыто: да, мы хотим стать частью ЕС как можно скорее, и я знаю, что нам нужно делать», — заявил он.

По словам Вучича, он многократно слышал фразы о роли Сербии в ЕС, как о «троянском коне России». Сербский лидер заверил, что намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, однако не планирует продвигать ее интересы в Евросоюзе.

До этого Вучич заявил, что уже 2,5 года не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Политик отметил, что, в отличие от него, многие европейские лидеры продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия покупает истребители у Франции.