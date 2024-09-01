Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Президент Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС

close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге заявил, что после вступления в ЕС Сербия не станет продвигать в блоке интересы РФ. Об этом пишет b92.net.

«Я говорю открыто: да, мы хотим стать частью ЕС как можно скорее, и я знаю, что нам нужно делать», — заявил он.

По словам Вучича, он многократно слышал фразы о роли Сербии в ЕС, как о «троянском коне России». Сербский лидер заверил, что намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, однако не планирует продвигать ее интересы в Евросоюзе.

До этого Вучич заявил, что уже 2,5 года не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Политик отметил, что, в отличие от него, многие европейские лидеры продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия покупает истребители у Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами