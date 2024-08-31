Запрет на телефоны и свадьба под покрывалом. Как выходила замуж принцесса Норвегии Принцесса Норвегии Марта Луиза вышла замуж за американского шамана

Принцесса Норвегии Марта-Луиза в 52 года вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал американец, называющий себя целителем и шаманом — 49-летний Дурек Верретт. «Газета.Ru» рассказывает о брачной церемонии под покрывалами и прогулке на яхте по случаю свадьбы.

В Норвегии прошло трехдневное торжество по случаю свадьбы 52-летней принцессы Марты Луизы и американского целителя и шамана, 49-летнего Дурека Верретта. Сегодня, 31 августа, пара заключила брачный союз. Церемония состоялась во фьорде Гейрангер — природном объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако как это происходило, можно будет узнать несколько позже. Дело в том, что во время церемонии бракосочетания пара пряталась от фотографов под покрывалами.

Перед этим принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Веррет запретили гостям пользоваться телефонами во время церемонии. Как сообщает Daily Mail, на свадьбу был приглашен видный режиссер, снимающий для Netflix. Предполагается, что запрет на съемки на телефон был связан именно с тем, что эксклюзивные права на распространение фото- и видеоматериалов с решающего дня свадьбы даны журналу Hello! и Netflix.

Гостей также попросили не выкладывать в соцсети материалы, связанные со свадьбой.

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Свадьба принцессы и шамана получилась по-настоящему королевской. На мероприятии собрались все члены семьи — король Харальд V и королева Соня, принц Хокон, его жена, крон-принцесса Метте-Марит, их дети — принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус, а также дочери Марты Луизы от первого брака — Лея Исадора и Эмма Талула Бен. Также своим присутствием мероприятие почтили представители другого королевского дома Скандинавии — шведского. Наследница престола принцесса Виктория появилась вместе с мужем принцем Даниэлем, братом принцем Карлом Филиппом и его супругой принцессой Софией.

Представители королевской династи Дании король Фредерик и королева Мэри не смогли прибыть на церемонию бракосочетания. Кроме того, на свадьбе отсутствовал пасынок принца Хокона Мариус Борг Хейби, который недавно оказался в центре скандала, напав на свою подругу (и публично извинившись после этого).

Церемония бракосочетания была организована в отеле Union, расположенном в деревне Гейрангер. Это четырехзвездочная гостиница, в которой гостям предлагаются спа-услуги, а также открытый и закрытый бассейны.

Накануне, в пятницу 30 августа, принцесса Марта Луиза и ее жених Дурек Верретт пригласили друзей и родных на прогулку на яхте вдоль побережья фьорда Гейрангер и прогулку по живописному городку Олесунну, расположенному на семи островах. Город, кстати, весьма популярен у туристов из-за своего стилистического единства — он практически полностью построен в стиле ар-нуво. Жених и невеста встречали гостей на пирсе: принцесса Марта Луиза была одета в юбку и жакет из черной кожи и ярко-розовую блузку, а Дурек Верретт выбрал коричневые брюки-карго и джемпер с аппликацией в тон.

close Принцесса Норвегии Марта-Луиза и американский шаман Дурек Верретт накануне свадьбы, 30 августа 2024 года Albert Nieboer/picture alliance/Royal Press Europe/Global Look Press

Вечером в отеле Union прошла сальса-вечеринка в латиноамериканском стиле. Как сообщает Daily Mail, дресс-код вечера пара обозначила в стиле комедийного фестиваля «Палм-Рояль» (приглашенным рекомендовалось его посмотреть). Мужчин просили одеться в яркие рубашки, женщин — в оборки и кружево. При этом запретили использовать в наряде золотой, белый и розовый цвета. Их же запретили и непосредственно для церемонии бракосочетания — однако тут прибавился еще и черный.

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта, называющего себя шаманом и целителем, стала заключительным этапом многолетней истории, начавшейся со знакомства нынешних молодоженов в 2019 году.

По воспоминаниям Дурека Верретта, они встретились у общих друзей — и сразу друг друга узнали, поскольку «встречались в прошлой жизни».

Вскоре принцесса Марта Луиза публично объявила о своем новом романе в соцсетях.

«Он заставил меня осознать, что на этой планете существует безусловная любовь. Те из вас, кто чувствует потребность меня покритиковать, придержите коней. Не ваше дело — выбирать за меня или меня судить. Я выбрала своего мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или нормы и рамки, которые вы определили для меня в своей голове», — написала принцесса.

О помолвке пара объявила в 2022 году. Тогда же принцесса Марта Луиза отказалась от выполнения королевских обязанностей, поскольку общественность, которой она должна была служить, не одобряла ее выбора.