Правительство Тверской области сообщило о локализации пожара после атак беспилотников

Пожар после атаки беспилотников на Конаковский округ Тверской области локализовали. Об этом сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

В общей сложности в районе Конаково системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников. В результате инцидента пострадавших нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме, заключили в администрации.

Этой же ночью сообщалось об атаках дронов на Брянскую, Московскую, Липецкую, Воронежскую, Тульскую, Рязанскую и Белгородскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее стало известно о ликвидации еще двух БПЛА, направлявшихся к Москве.