Почему иностранцы-убийцы могут судиться за право остаться в России?

В Госдуму внесли предложение пожизненно запрещать въезд в Россию иностранцам c судимостью. Я сразу пошла проверять. Честно говоря, сколько себя помню, у нас постоянно шел разговор о лишении судимых права на въезд. И постоянно находились какие-то подводные камни. Да не далее как в апреле ЛДПР вносила законопроект — дословно почти тот же самый! — с целью запретить въезд в Россию иностранцев, которые когда-либо имели судимость, неважно, погашена она или нет. Причем речь шла о преступлениях любой тяжести. Что-то тогда не задалось, и на сей раз аналогичный проект вносит другая партия — «Новые люди». Текст инициативы чуть более конкретизированный: указано, что речь идет об иностранцах, которые совершили преступления на территории России и «иных государств». Значит ли это, что въезжать к нам не смогут мигранты, которые на родине угнали машину или избили прохожего? Увы, никто из депутатов не поясняет, чего добивается и можем ли мы рассчитывать на полный запрет на въезд любых судимых иностранцев.

Вообще, я, конечно, в эту инициативу, прямо скажем, не верю. Потому что помню, как у нас даже не годами, а уже десятилетиями все это обсуждается. И результата нет. По факту вернуться в Россию может даже уже осужденный у нас за убийство. Процедура проста: он отбывает наказание, выходит, после чего вступает в действие решение Минюста на выдворение судимого на определенный срок. При тяжких и особо тяжких преступлениях это в среднем от пяти до восьми лет. Соответственно, если изнасиловал, может отсидеть три-четыре года, потом еще пять лет пожить дома и вернуться. Сядет в 20 — в 28 уже снова будет у нас. Еще и гражданство получит, почему нет?

Более того, прямо сейчас существует множество зацепок, которые позволяют судимому у нас же за преступление против нас же через суд отменить запрет Минюста на пребывание.

Удивитесь, сколько есть юридических фирм и адвокатских бюро, которые помогают мигрантам обойти запрет на въезд. В том числе — бесплатно на своем сайте разъясняют, как это сделать. Им судимые иностранцы на что в России? Причем речь ведь идет о тех, кто уже был осужден у нас. Зачем нашим людям, юристам и адвокатам, заниматься таким постыдным делом — возвращать в страну уголовников, которые уже навредили россиянам? Неужели только деньги?

В общем, даже запрет на возвращение тех, кто у нас дома на нас же поднимал руку, пока не работает железно. И в случае сохранения этого запрета путей его обхода масса. Оттого регулярно поднимается вопрос снятия с мигрантов тотальной биометрии, но это, похоже, пока технически невозможно. В результате чего много случаев возвращения преступников по чужим именам и чужим паспортам. А как будут разворачивать тех, кто совершал преступления на родине? Вы уверены, что их родины станут предоставлять нам базы по всем судимым? У меня сложилось впечатление, что Российская Федерация по каким-то причинам очень стесняется эти базы у «наших партнеров» спросить. Как будто партнеры обидятся и уйдут, скажем, в НАТО.

Отладить сбор отпечатков и точную идентификацию въезжающих — полдела. Для этого надо просто установить сканер на каждом пограничном пункте. И не принимать чужую биометрию. Ставим свои сканеры, сравниваем отпечатки с базой и... и, собственно, вопрос: с чем сравнивать? Кто нам базу отпечатков своих преступников даст?

Боюсь, иные страны заинтересованы, чтобы мы их убийц к себе забрали.

В прошлом году, кстати, в очередной раз в Петербурге встал вопрос о сборе биометрии у мигрантов. Уже городской отдел Следственного комитета призвал депутатов разрешить сканировать у мигрантов сетчатку и брать ДНК. Из чего я, например, заключила следующее. Во-первых, одних отпечатков пальцев недостаточно, этого не хватает для идентификации и учета мигрантов. Во-вторых, мигранты могут быть настолько опасны, что бюджет готов тратить огромные средства на их учет по ДНК.

Лично мне в этом случае непонятно, зачем нам вообще их пускают, если так опасны. Не я одна задаю такие вопросы. У меня сложилось впечатление, что большинство россиян недовольны не только массовым въездом в страну мигрантов из Азии, но и вообще безвизовым режимом с этими государствами. К новым инициативам по контролю миграции мы относимся с недоверием, потому что мигрантов как будто бы даже становится больше. Статистически их едет меньше, но из прибывших ранее многие остались у нас насовсем, перевезли семьи. У меня ощущение, что наши люди смотрят на проблему обреченно. Как на катастрофу, которой они не могут помешать, потому что их по ее поводу не спрашивали.

Причем самое ужасное, что это предчувствие катастрофы есть, кажется, уже и у многих политиков, чиновников. Все чаще проблема мигрантов поднимается в СК, в Госдуме. Давно ли Александр Бастрыкин говорил о мигрантах и этнической преступности? На днях в Госдуме предложили запретить иностранным работникам без высокой квалификации привозить в Россию семьи. А парой дней раньше «Справедливая Россия — За правду!» предложила лишать иностранцев приобретенного российского гражданства за насильственные сексуальные преступления, за посягательство на жизнь и за нападение на представителя власти. Последнее, вероятно, предложили после ряда стычек мигрантов с полицией.

Я лично давно пишу о денатурализации иностранцев за преступления и просто за асоциальное поведение. Уверена, что этого хотят все россияне за исключением тех, кто непосредственно кормится на миграционных потоках и дешевом труде приезжих. Это не говоря о необходимости пересмотреть чистоту основания получения нашего гражданства в случае, если в каком отделе ФМС чиновник попался на взятке. Вот буквально: взяли в отделе коррупционера — проверяем каждый выданный этим отделом паспорт за последние 10 лет. То же — с фальсификацией экзаменов на знание русского. Были соответствующие аресты, а сообщений об отзыве паспортов, выданных на основании сертификатов от этих преподавателей, я не встречала.

Хотелось бы, чтобы Россия к миграционной политике подходила с безусловным принципом: мы не импортируем преступность и сниженную культуру. Никак, ни по каким каналам. Был судим хотя бы за кражу велосипеда? Все, к нам не приезжай. Здесь что-то натворил? До свидания! Успел получить наш паспорт? Сдавай — и домой! А уж если ты здесь насиловал, убивал, торговал наркотиками… Выдворение и запрет. Я бы даже не тратила деньги на их содержание в тюрьме: на родину! Там пускай его кормят. Даже если просто плевал на улице, громко слушал музыку, ударил жену, обматерил продавщицу в ларьке — сдавай паспорт, попавшись, скажем, три раза. Мы не ввозим сниженную культуру. Точка.

Боюсь, сегодня такое желание тотального запрета на импорт преступности, грубости, отсталости и хамства разделяют едва ли не все жители страны, от дворников до депутатов Госдумы, глав СК и Генпрокуратуры. Но пока у нас спокойно можно судиться с Минюстом за то, чтобы отсидевший за убийство россиянина иностранец имел право остаться в нашей стране и убивать дальше.

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