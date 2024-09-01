В России с 1 сентября изменились правила установки камер на дорогах

Единые требования к установке камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, начали действовать в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде всего, ужесточили требования к их расположению. Например, камеры могут быть установлены камеры рядом с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на участках, где за год зафиксировали четыре и более аварий, у перекрестков.

На автомагистралях об установке камеры должен предупреждать знак, установленный на расстоянии не менее 150-300 метров.

Комплексы фото- и видеокамер не могут размещать слишком близко, чтобы штрафы не приходили за одно и тоже нарушение. Новые правила исключили возможность использования замаскированных фотоловушек на обочинах дорог.

Также в России с 1 сентября вступили в силу новые требования к составу автомобильной аптечки.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничных регионах.