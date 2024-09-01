В деле о бракованных бронежилетах появились свидетели

Причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в российскую армию подтвердили показания свидетелей. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

«Представленные суду материалы свидетельствуют о <…> причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию», — сказано в документах.

В судебной инстанции обратили внимание, что это подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилетов и выписок по движению денег.

В сообщении напомнили, что основной обвиняемый — генеральный директор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности ООО «ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Подельникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело возбуждено по факту хищения при реализации госконтракта на поставку средств защиты для Минобороны РФ — 20 тыс. бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Сумма ущерба — 2 млрд рублей.

До этого стало известно, что в деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ могут появиться новые эпизоды.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.