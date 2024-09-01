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В Петербурге юноша изнасиловал школьницу, которая пришла в гости к подруге

«Фонтанка»: в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

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Pexels

В Калининском районе Петербурга оперативники задержали юношу, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, 19-летний молодой человек надругался над 15-летней школьницей в квартире ее подруги на проспекте Маршала Блюхера. После изнасилования девочка попала в больницу и рассказала о произошедшем.

Подозреваемого удалось задержать, он помещен в ИВС, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии школьницы неизвестны.

До этого сообщалось, что в Свердловской области компания мужчин около 17 часов удерживала в доме 15-летнюю школьницу и издевалась над ней. Девочка познакомилась в сети с мужчиной, который пригласил ее прокатиться. Злоумышленник вместе с другом увезли ребенка в частный дом, где насиловали несколько часов.

Ранее в Севастополе мужчины ворвались в дом и изнасиловали женщину.

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