В Нижнекамске пенсионерка несколько часов провисела вниз головой, споткнувшись на лестнице

В Нижнекамске помощь спасателей потребовалась пожилой женщине, которая неудачно упала, спускаясь с чердака по лестнице. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Нижнекамске. 62-летняя женщина спускалась с чердака, но провалилась между двух перекладин лестницы и повисла вниз головой. Так она провисела несколько часов.

Прибывшие на место спасатели отогнули прутья, извлекли пострадавшую. На носилках спустили ее на лестничную клетку и передали врачам. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Подольской больнице медики спасли руку мужчине, который упал на стеклянную дверь и перерезал осколками артерию. Россиянина доставили в медицинское учреждение с большой кровопотерей. Он рассказал, что споткнулся дома и влетел в стеклянную дверь. Осколками пострадавшему перерезало лучевую и локтевую артерии, задело нервы.

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