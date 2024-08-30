Участникам Practical ML Conf представят проекты машинного обучения Яндекса

Яндекс анонсирует свои технологические разработки на ежегодной технологической конференции Practical ML Conf, следует из опубликованной программы конференции.

Отмечается, что темами докладов на мероприятии в этом году станут сложности разработки мультимодальных нейросетей, технологии синтеза выразительной речи и обучение больших языковых моделей работе с кодом.

«В конференции примут участие ведущие ML-инженеры Яндекса, «Т-Банка», Сбера, Х5, HH.ru и других компаний. Помимо докладов на мероприятии будут мастер-классы по внедрению машинного обучения и экспозона Яндекса», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что докладчики выступят в шести секциях, которые отражают актуальные тренды в машинном обучении. Это секции компьютерного зрения, обработки естественного языка, генерации речи, рекомендательных систем, внедрения и инференса нейросетей, а также сбора и анализа данных.

Отмечается, что Practical ML Conf пройдет 14 сентября в пространстве «Суперметалл». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить приглашение.

Напомним, технологическая конференция Practical ML Conf посвящена использованию машинного обучения в бизнесе, продуктах и прикладных науках. Мероприятие проводится уже второй раз. В прошлом году Яндекс представил на ней новую версию своей языковой модели — YandexGPT 2.