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Участникам Practical ML Conf представят проекты машинного обучения Яндекса

На конференции Яндекса обсудят использование машинного обучения в бизнесе

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Freepik

Яндекс анонсирует свои технологические разработки на ежегодной технологической конференции Practical ML Conf, следует из опубликованной программы конференции.

Отмечается, что темами докладов на мероприятии в этом году станут сложности разработки мультимодальных нейросетей, технологии синтеза выразительной речи и обучение больших языковых моделей работе с кодом.

«В конференции примут участие ведущие ML-инженеры Яндекса, «Т-Банка», Сбера, Х5, HH.ru и других компаний. Помимо докладов на мероприятии будут мастер-классы по внедрению машинного обучения и экспозона Яндекса», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что докладчики выступят в шести секциях, которые отражают актуальные тренды в машинном обучении. Это секции компьютерного зрения, обработки естественного языка, генерации речи, рекомендательных систем, внедрения и инференса нейросетей, а также сбора и анализа данных.

Отмечается, что Practical ML Conf пройдет 14 сентября в пространстве «Суперметалл». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить приглашение.

Напомним, технологическая конференция Practical ML Conf посвящена использованию машинного обучения в бизнесе, продуктах и прикладных науках. Мероприятие проводится уже второй раз. В прошлом году Яндекс представил на ней новую версию своей языковой модели — YandexGPT 2.

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