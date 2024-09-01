Губернатор Калужской области сообщил о сбитых за ночь украинских беспилотниках

В четырех районах Калужской области, а также на окраине областного центра сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, летательные аппараты сбили в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

Этим же утром три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Глава городского округа Михаил Шувалов сообщил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет. Перебоев с электричеством также не наблюдается.

Также в Воронежской области за ночь сбили больше десяти дронов ВСУ. При этом в регионе готовятся к новым атакам беспилотников. По словам губернатора региона Александра Гусева, в одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.