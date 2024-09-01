В Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег

В Улан-Удэ неизвестный мужчина ударил 11-летнего мальчика на детской площадке, ребенок отказался дать незнакомцу денег. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Улан-Удэ, женщина рассказала, что во дворе дома по улице Сахьяновой на ее ребенка напал неизвестный.

По словам 11-летнего мальчика, к нему подошел мужчина и стал требовать деньги, получив отказ, он ударил школьника по лицу. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, выясняется личность хулигана.

До этого сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленинградской области задержан местный житель, который выстрелил ребенку в глаз на детской площадке. Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 23-летний безработный, оружия при нем не было. Известно, что мужчина имеет серебряный знак ГТО, который выдается за отличия в физической подготовке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Самаре женщина распылила в лицо ребенку перцовый баллончик.