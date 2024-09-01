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Власти сообщили об атаке беспилотников на Каширскую ГРЭС

Три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье

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Olga Sokolova/Global Look Press

Три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал он.

Шувалов добавил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет. Перебоев с электричеством также не наблюдается.

Каширская ГРЭС — одна из старейших и крупнейших электростанций Московской области, расположенная в городе Кашира. Введенная в эксплуатацию в 1922 году, она играет важную роль в энергоснабжении региона. В период максимальной нагрузки ее мощность достигала 2068 МВт. С 2019 года начался постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации. Станция работает на газе и угле, обеспечивая стабильное электроснабжение как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

В 2001 году Каширская ГРЭС была выбрана для масштабной модернизации с использованием отечественного оборудования. В рамках этого проекта планируется строительство двух новых энергоблоков общей мощностью 900 МВт, оснащенных российской газовой турбиной ГТЭ-170.1. Работы планируется завершить к 2028 году.

Ранее ВСУ беспилотниками пытались атаковать Москву.

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