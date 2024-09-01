Гладков сообщил, сколько пострадавших от обстрелов ВСУ лежат в больницах Белгорода

В больницах Белгорода в настоящее время находятся 80 человек, которые пострадали во время обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что 12 человек из пациентов — дети.

Этой же ночью Гладков сообщил о сбитых воздушных целях, направлявшихся к Белгороду. В результате атак в городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, также загорелись три автомобиля.

Вечером 31 сентября ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области. В селе Толоконное FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую женщину с осколочным ранением скорая помощь доставила в больницу Белгорода.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что МИД РФ намерен обратиться к международным структурам после атаки ВСУ на Белгород.