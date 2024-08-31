Лечили коклюш высотой. Почему Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

В Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Изначально на борту находилось 15 человек, среди них было восемь парашютистов, которые десантировались во время полета. После этого, самолет резко начал набирать высоту. По сообщениям СМИ, действия пилота объяснялись тем, что на борту находились две девочки, больные коклюшем. Якобы это может помочь в лечении этого заболевания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Самолет Ан-2 Владикавказского аэроклуба ДОСААФ России совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, борт совершал учебно-тренировочный полет. В самолете находились 15 человек, во время полета десантировались восемь парашютистов.

Из оставшихся на борту все семеро человек, среди которых было трое детей, получили травмы. В региональном минздраве уточнили, что детей госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

В ведомстве сообщили, что

две девочки 2014 и 2016 годов рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей остаются под наблюдением врачей.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один ребенок — мальчик 2013 года рождения — с ушибом височной области проходит осмотр врача-нейрохирурга.

Четверо взрослых, которые пострадали при посадке, также доставлены в медучреждение. По данным минздрава Северной Осетии, двое пилотов находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. У госпитализированных пассажиров диагностировали множественные ушибы и ссадины мягких тканей.

Военный следственный отдел СК РФ по региону возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Пострадавшие сами дошли до медиков

После жесткой посадки один из пилотов сам обратился в службу спасения, сообщили в МЧС. При этом назвать точную локацию, где сел самолет, летчик не смог.

«В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан», — рассказали в ведомстве.

Место посадки оказалось труднодоступным, прямых подъездов к нему нет, поэтому сотрудникам МЧС пришлось добираться до него пешком. Еще до прибытия спасателей, как сообщила Baza, всех пострадавших из самолета эвакуировал один из пассажиров — отец двух девочек, которые были на борту.

«Мужчина рассказал спасателям, что он боялся, что самолет вот-вот взорвется», — говорится в публикации Telegram-канала.

В региональном МЧС отметили, что троих пострадавших транспортировали к автомобилю, который смог подъехать максимально близко к месту посадки воздушного судна. На этой машине их доставили к каретам скорой помощи и передали медикам. Остальные пострадавшие в сопровождении спасателей дошли до врачей самостоятельно.

Лечили коклюш высотой

Что стало причиной жесткой посадки самолета, на данный момент неизвестно. При этом один из пассажиров рассказал, что после того, как парашютисты десантировались, борт начал подниматься на высоту 2500 метров.

«[В этот момент] его вдруг начало болтать из стороны в сторону. При этом… борт пропал с радаров», — пишет Baza.

В самолете в тот момент находились семь человек, среди которых были двое пилотов, 11-летний сын одного из них, а также отец с двумя дочерями, болеющими коклюшем. Кто являлся еще одним пассажиром, на данный момент неизвестно.

Telegram-канал связал набор самолетом высоты с профилактикой коклюша. Такой способ лечения заболевания и правда практикуют. Однако он является, скорее, народным средством, нежели реально работающим и доказанным методом.

Инфекционист и педиатр Елена Мексина в беседе с порталом 74.RU опровергала теорию том, что коклюш можно вылечить полетами на самолете. Однако, по ее словам, из-за перепадов давления на высоте может на время прекратиться кашель, характерный для этого заболевания.