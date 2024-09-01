На Камчатке продолжаются поиски пропавшего Ми-8

МЧС России сообщило о продолжении наземных поисков пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

В поисках пропавшего самолета участвуют 60 спасателей. Поиски ведутся силами семи пеших групп и с использованием 15 единиц специальной техники. При этом вылет авиации для поисков пропавшего воздушного судна пока называется невозможным. На борту вертолета были 19 пассажиров и три пилота.

«Погоды нет, видимости нет, дует боковой ветер, поэтому вылет вертолета в настоящий момент невозможен», — объяснил исключительно наземные поиски министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев, передает ТАСС.

До этого дело о пропаже Ми-8 на Камчатке поставили на контроль в центральном аппарате СК.

31 августа в Камчатском крае исчез вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. На месте происшествия началась поисковая операция.

Ранее стали известны подробности о пассажирах Ми-8, пропавшего на Камчатке.