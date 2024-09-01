Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего Ми-8

МЧС сообщило о продолжении наземных поисков пропавшего на Камчатке Ми-8

МЧС России сообщило о продолжении наземных поисков пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

В поисках пропавшего самолета участвуют 60 спасателей. Поиски ведутся силами семи пеших групп и с использованием 15 единиц специальной техники. При этом вылет авиации для поисков пропавшего воздушного судна пока называется невозможным. На борту вертолета были 19 пассажиров и три пилота.

«Погоды нет, видимости нет, дует боковой ветер, поэтому вылет вертолета в настоящий момент невозможен», — объяснил исключительно наземные поиски министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев, передает ТАСС.

До этого дело о пропаже Ми-8 на Камчатке поставили на контроль в центральном аппарате СК.

31 августа в Камчатском крае исчез вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. На месте происшествия началась поисковая операция.

Ранее стали известны подробности о пассажирах Ми-8, пропавшего на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами