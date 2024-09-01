Стало известно о ликвидации еще двух БПЛА, направлявшихся к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще несколько украинских дронов в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках атаки на Москву сбили еще два вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппарата — «Газета.Ru»)», — рассказал глава города.

По его словам, в результате общее число ликвидированных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти.

Рано утром 1 сентября в небе над Московской областью сбили два украинских дрона. Как отметил Собянин, беспилотные летательные аппараты перехватили в районе города Раменское и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Мэр подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Более того, не было зафиксировано никаких угроз для работы упомянутого предприятия.

До этого в столичном регионе уничтожили еще пять БПЛА, направлявшихся к Москве. В частности, четвертый и пятый дроны сбили в районе города Одинцово и в Ленинском городском округе соответственно.

Ранее в московском аэропорту Внуково на фоне отражения атаки БПЛА задержали несколько рейсов.