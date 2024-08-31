Как не сойти с ума перед 1 сентября

Лето заканчивается не дождями и даже не школьной линейкой. Лето заканчивается, когда оживают школьные чаты. Ни ежедневный подъем в семь утра, ни безумные домашние задания, ни оценки по душегубительной физкультуре не дарят такой всепоглощающей тоски, как родительские чаты.

«А когда будет родительское собрание?» Зачем оно нужно, если есть эти чаты? Можно же и здесь говорить достаточно глупостей.

«А если в учебнике у Льва Толстого пририсованы рога, его примут в библиотеке?» Так сходите в библиотеку и узнайте там.

«А почему в прошлом году не было экскурсии на завод бараночных изделий?» Это-то какое имеет отношение к школе?

Одна женщина настолько хорошо провела лето, что на полном серьезе спросила в родительском чате: «А какого числа у нас первое сентября?» Действительно.

Есть мнение, что трехмесячные каникулы для школьников контрпродуктивны и в странах с более прогрессивной системой образования отсутствуют. Три месяца, говорят, это слишком. Материал забывается, школьные знания редуцируются, сама привычка к дисциплине за три месяца становится рудиментом, и заставлять себя к ней возвращаться все сложнее.

Но хотим ли мы отказаться от этих каникул? Нет, не хотим. Пусть они разлагают нас как угодно, но они дают на время забыть разрушительное состояние перманентного спазма и тревоги.

Наступление учебного года неумолимо, как вращение планет, которое проходят классе в шестом, и остается только с этим смириться. Каждое утро я думаю о том, что никогда не встречал людей, которые бы не смогли окончить среднюю школу. Все в школу когда-то пошли и когда-то вышли оттуда с соответствующим аттестатом. Значит, получится это и у моих детей, значит, и я это переживу.

Что раздражает больше всего? Надуманные, но обязательные к выполнению правила, детали, явно не имеющие отношения к образованию.

Например, оказалось, что на уроки физкультуры нельзя надевать кроссовки без шнурков. То есть кроссовки на липучках. Это мелочь, о которой и говорить неловко, но приходится с ней считаться. Педагог так и сказала: еще раз увижу у кого липучки, отрежу их ножницами прямо в спортивном зале.

Мысль понятна: система образования стимулирует детей к освоению бытовых навыков, и если человеку больше семи лет, он должен уметь завязывать шнурки. Мелкая моторика опять же. Но я выяснил одну деталь: если на это не обращать внимания, эти требования перестают существовать. Не нужно спорить с педагогом и доказывать неправомерность применения методов по усекновению липучек. Не надо возмущаться и не надо переживать. Не нужно кричать на родительских собраниях и не нужно писать гневные сообщения в чат. Оказывается, если отправить ребенка на физкультуру в тех кроссовках, которые имеются в наличии, ничего плохого не произойдет. Наверное преподаватель выразит свое недовольство, но кто ж мешает человеку быть чем-то недовольным?

Ребенка нужно подготовить к тому, что частное мнение, даже если это мнение преподавателя, не может быть безусловным критерием поведения человека. Более того, мнение не может превалировать над федеральными законами, а в законах ничего не сказано насчет шнурков, я проверял. Это же касается цвета футболки и школьной формы вообще. Небо не рухнет на землю, если ребенок придет в школу в зеленой футболке с ироничным принтом. Сделают замечание? Так в жизни каждому из нас сделают еще тысячи замечаний. Что теперь, этих замечаний бояться? Нужно учиться реагировать на них конструктивно. То есть игнорировать. В школу же и ходят, чтобы получать знания.

Следование всем требованиям и правилам и вообще излишнее подробное внимание к школьной жизни подобно бесконечному чтению новостей, которые вызывают исключительно тревогу, но никак не расширяют кругозор.

Вы замечали, что если не читать новости три дня, не скроллить ленту, то в мире не меняется ничего? Ваша жизнь ни на миллиметр не становится хуже.

Если случится что-то по-настоящему важное, вы узнаете об этом и без СМИ. То же и со школьными чатами, замечаниями в дневниках, дисциплинарными требованиями. Для людей, занятых в системе образования, — это работа. Как и для редакторов новостных изданий — работа писать по восемь новостей в час, создавая картину рушащегося мира. Всякий труд достоин уважения, мы это понимаем. Но делать чужой труд неотъемлемой частью своей жизни совсем необязательно. В конце концов, детям родители со здоровой психикой гораздо важнее чем знание о шнурках и липучках.

А вот наборы конфет нужно заготовить. Это всегда полезно. Моя тактика проста. В начале года я сдаю на учебники, шторы, подарки, цветы, тряпки, тяпки и какие там еще бывают классные нужды ту сумму, которую назовут. Главное — не вдаваться в обсуждение, участие в нем в итоге окажется дороже обозначенных трат. А дальше в индивидуальном порядке поздравляю избранных учителей — передавая через детей, естественно — с Днем учителя и Новым годом. Чай, конфеты, сертификаты магазинов косметики. Это недорого и не требует сил, но сохраняет видимость присутствия и демонстрирует мое уважение к педагогическому труду. И еще сохраняет иллюзию того, что если школьные чаты не оживают лично для меня, то и лето, может быть, не заканчивается.

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