Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе допустили окружение ВСУ в двух городах

The Telegraph: ВСУ грозит окружение в Торецке и Курахово в ДНР

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Успехи российских военных на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске и Курахово. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», — говорится в статье.

По мнению автора материала, взятие Красноармейска (украинское название города — Покровск) позволит ВС РФ в дальнейшем освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и нанести удар в направлении Днепропетровска.

Накануне издание The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения написало, что ВС России в последние дни «необычайно быстро» продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску.

Незадолго до этого источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что оборона украинской армии под Красноармейском была прорвана. Сообщалось также, что противник практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции.

Ранее эксперт раскрыл планы Зеленского сдать Донбасс.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами