Ее предупреждали об опасности: россиянка погибла в Турции во время прогулки Тело пропавшей 17 августа российской туристки Сомовой обнаружили в Турции

В Турции погибла 48-летняя москвичка Наталья Сомова, которая 11 августа приехала в Мармарис в отпуск. С 16 августа женщина не выходила на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Правоохранители выяснили, что россиянка 17 августа отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась. Поисковая операция продолжалась почти две недели. 31 августа спасатели обнаружили на пешеходном маршруте сначала телефон, а потом и тело Сомовой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Турции обнаружили тело 48-летней российской туристки Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа. Об этом сообщает местная газета Milliyet.

По данным издания, 31 августа спасатели сначала нашли телефон москвички рядом с крутым обрывом в районе Ичмелер на пешеходном маршруте «Карийская тропа». После этого спасатели спустились по веревкам на скалу и обнаружили тело туристки недалеко от моря. Его доставили на сушу сотрудники береговой охраны.

Что стало причиной смерти Натальи Сомовой, на данный момент неизвестно. Как пишет Milliyet, расследование до сих пор продолжается, тело туристки оправили на экспертизу, которая поможет установить, из-за чего погибла женщина.

Отправилась на прогулку

Наталья Сомова работала заместителем директора в московской школе для реабилитации детей-инвалидов. 11 августа она прилетела в Турцию в летний отпуск одна, остановилась в отеле Marmaris Park Hotel. По данным Mash, путевку женщина приобрела через агентство Anex Tour.

16 августа туристка отправила родственникам фотографию с экскурсии на корабле и больше на связь не выходила. 19 августа Наталья должна была вернуться в Россию, но пропала. Близкие Сомовой забили тревогу — они обратились в администрацию отеля и турагентство.

«Утром 19 августа нам сообщили, что в номере ее нет, а все вещи на месте, включая документы», — рассказала племянница женщины Ольга.

Представители туристической фирмы в свою очередь подключили к делу турецкую полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер и выяснили, что 17 августа рано утром россиянка вышла из отеля в спортивной форме и с рюкзаком. Сомова отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась.

Этим пешеходным маршрутом она ранее интересовалась в одном из туристических чатов, сообщил источник РИА Новости.

«Так, женщина задавала вопросы о стоимости водного такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч, между которыми и проложена Карийская тропа, также она и сама делилась впечатлениями от отдыха», — говорится в публикации.

Другие участники чата предупреждали, что это сложный маршрут для взрослых спортсменов с соответствующей подготовкой, и посоветовали туристке скачать на телефон карты местности, которые работают без интернета. Однако Сомова сообщила, что сделать это не может. Почему — женщина не уточнила.

Одна зацепка

Ночью 19 августа начались поиски туристки. В них, как писали местные СМИ, участвовали больше 100 человек — сотрудники МЧС и береговой охраны Турции, а также организованные группы волонтеров и активистов. Кроме этого, к операции подключились сотрудники турецкой полиции и жандармерии. Спасатели использовали беспилотники и поисковых собак.

Единственной зацепкой, которую удалось обнаружить на тропе, стал чек из магазина Duty free в российском аэропорту Внуково. По цифрам на документе установили, что покупка была совершена с карты Сомовой.

Родственники Натальи также продолжали своими силами искать информацию о женщине, приехав ради этого в Турцию. По словам племянницы Сомовой, близкие искали в моргах и больницах, но безуспешно.

Пресс-служба Anex Tour отметила, что оказывает все необходимое содействие следственным действиям и следит за поисками. В генконсульстве РФ РИА Новости сообщили, что ситуация с пропажей российской туристки находится на приоритетном контроле.

Поисковая операция продолжались почти две недели. За это время спасатели прочесали 11-километровый участок тропы, где могла пропасть Наталья Сомова.