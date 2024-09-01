Билеты на концерты группы Oasis скупили за 10 часов

Билеты на концерты Oasis после воссоединения группы скупили за 10 часов после выставления на продажу. Об этом сообщается на сайте группы.

При этом представители группы призвали поклонников не приобретать билеты у перекупщиков.

До этого в Oasis предупредили перекупщиков, что билеты, которые были проданы с нарушением условий, будут аннулированы организаторами.

По данным телеканала, предупреждение было выпущено после того, как фанаты Oasis выразили негодование тем, что приобретенные по предпродаже билеты выставляли по цене более чем за 6 тыс. фунтов стерлингов ($7,8 тыс.).

Участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. Билеты на концерты братьев Ноэля и Лиама Галлахеров поступят в продажу уже 31 августа нынешнего года.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

Ранее Гарри Стайлс намекнул на воссоединение группы One Direction.