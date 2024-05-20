Путин следит за ситуацией с вертолетом Раиси с самого начала инцидента

Советник президента Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал IRIB.

В рамках телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером Левитин подчеркнул, что Путин следит за новостями с самого начала инцидента.

Помощник президента РФ добавил, что Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что РФ готова оказать любую помощь в поисках Исламской Республике.

До этого в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва готова направить отряды спасателей на помощь в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.