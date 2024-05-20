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В двух округах России сохранится холодная погода

Вильфанд: в Поволжье и на Урале на следующей неделе сохранится холодная погода

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В первой половине недели в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов сохранится холодная погода днем и заморозки ночью. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«Продолжаются неблагоприятные погодные условия в Приволжском федеральном округе и на Урале из-за постоянного влияния холодных воздушных масс. Длительный период очень низких температур в мае — редкость. Практически 20 дней мая характеризуются аномальной холодной погодой. На Урале и в Приволжском федеральном округе ожидаются очень низкие температуры», — отметил он.

По его словам, в ночь на вторник в Башкортостане и Оренбургской области ожидаются заморозки от -2...-5°С, в Свердловской и Челябинской областях — до -3°С, в Курганской области — до -1°С.

В ближайшие дни в Казани также прогнозируются заморозки, а дневная температура составит 17...18°С. Во второй половине недели снова ожидается влияние холодных воздушных масс с северо-востока, и максимальные дневные температуры будут колебаться от 11...13 градусов, без значительных осадков. В 
Оренбургской области во вторник и среду дневные температуры будут около 22°С, а затем ночью ожидается резкое понижение температуры до 0-5°С, днем до 13...15°С.

В Свердловской и Челябинской областях во вторник ожидается небольшое повышение температуры до 15...20°С, за которым последует резкое понижение. В конце рабочей недели в Екатеринбурге ночные температуры опустятся почти до нуля, а дневные — до 8..10°С. «Очень холодная погода обусловлена влиянием холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана именно на востоке европейской России и на Урале», — подчеркнул Вильфанд.

В Омской, Томской и Новосибирской областях ожидается нестабильная погода из-за столкновения жарких воздушных масс с юга и холодного воздуха с севера. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, практически каждый день здесь ожидаются осадки, иногда сильные, и значительные колебания температуры.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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