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Ученые не исключили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT

FT: ученые допустили всплеск случаев COVID-19 летом 2024 года из-за штамма FLiRT

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Максим Богодвид/РИА Новости

Новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

«Новые варианты Covid вызывают опасения по поводу летнего всплеска случаев заболевания», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации издания, доминирующим сейчас штаммом в США является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% случаев заражения вирусом. Второй по распространенности штамм — KP1.1, им заразились 7,6% граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что варианты FLiRT выявлены в 14 странах Европы и в Израиле.

Характерные симптомы заражения FLiRT — лихорадка, кашель, заложенность носа, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин заявил об успешном преодолении страной вызовов пандемии коронавируса.

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