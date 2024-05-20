В результате пожара в Москве обвалилась крыша здания районной управы

В результате пожара в управе столичного района Соколиная Гора обвалилась крыша здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющейся информации, полностью обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. Возгорание произошло на втором этаже. По перекрытиям огонь затем перекинулся на кровлю.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 107 специалистов и 33 единицы специальной техники.

До этого сообщалось, что площадь пожара в здании управы увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров.

4 мая в Москве произошел крупный пожар в автосервисе, расположенном на улице Дорожная.

2 мая в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня в Москве участвовали два вертолета.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.