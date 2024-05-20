Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате пожара в Москве обвалилась крыша здания районной управы

Пожар привел к обрушению крыши в управе района Соколиная Гора в Москве

close
100%
«Осторожно, Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В результате пожара в управе столичного района Соколиная Гора обвалилась крыша здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющейся информации, полностью обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. Возгорание произошло на втором этаже. По перекрытиям огонь затем перекинулся на кровлю.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 107 специалистов и 33 единицы специальной техники.

До этого сообщалось, что площадь пожара в здании управы увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров.

4 мая в Москве произошел крупный пожар в автосервисе, расположенном на улице Дорожная.

2 мая в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня в Москве участвовали два вертолета.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами