Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван главный фрик в современном футболе

Бывший арбитр ФИФА Сухина назвал Балотелли главным фриком в футболе

close
100%
AS English - Diario AS

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Станислав Сухина назвал итальянского нападающего Марио Балотелли главным фриком в современном футболе. Сухина высказал свое мнение на YouTube-канале Legalbet «Вынеси мяч».

«Что касается фриков, то мы же с ними обычно на футбольном поле встречаемся. А там народ все свои таланты не проявляет, в основном только узкоспециализированные, относящиеся к футболу. Наверное, могу назвать Балотелли», — сказал Сухина.

При этом бывший арбитр ФИФА отметил, что итальянский форвард обычно вел себя прилично во время матчей, и посетовал на то, что Балотелли не сумел полностью раскрыть свой потенциал.

«Он очень талантливый, но, к сожалению, свой талант пустил немного не в ту сторону», — сказал Сухина.

Также экс-арбитр признал, что все судьи «слегка чудаковатые в чем-то».

Сухина 11 лет работал на матчах чемпионата России, а с 2013 по 2016-й год являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

Ранее российский футболист стал чемпионом за рубежом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами