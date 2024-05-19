Назван главный фрик в современном футболе

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Станислав Сухина назвал итальянского нападающего Марио Балотелли главным фриком в современном футболе. Сухина высказал свое мнение на YouTube-канале Legalbet «Вынеси мяч».

«Что касается фриков, то мы же с ними обычно на футбольном поле встречаемся. А там народ все свои таланты не проявляет, в основном только узкоспециализированные, относящиеся к футболу. Наверное, могу назвать Балотелли», — сказал Сухина.

При этом бывший арбитр ФИФА отметил, что итальянский форвард обычно вел себя прилично во время матчей, и посетовал на то, что Балотелли не сумел полностью раскрыть свой потенциал.

«Он очень талантливый, но, к сожалению, свой талант пустил немного не в ту сторону», — сказал Сухина.

Также экс-арбитр признал, что все судьи «слегка чудаковатые в чем-то».

Сухина 11 лет работал на матчах чемпионата России, а с 2013 по 2016-й год являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

Ранее российский футболист стал чемпионом за рубежом.