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Колумнист журнала Atlantic заявил о гибели Раиси

Колумнист американского Atlantic Азизи заявил, что президент Ирана Раиси погиб

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи заявил в ночь на понедельник, 20 мая, что президент Ирана якобы погиб в результате крушения вертолета в горах, однако официальных заявлений на этот счет не поступало.

Азизи подчеркнул, что близкий к администрации президента Ирана источник заявил ему, что была подтверждена смерть Раиси. Колумнист добавил, что не смог найти независимого подтверждения данной информации.

По его словам, власти страны «пытаются найти способ сообщить новость, не вызвав хаос».

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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