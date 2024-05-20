Российский художник Владимир Арефьев празднует свое 75-летие

Владимир Арефьев, народный художник Российской Федерации и главный художник Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, отметит свое 75-летие 20 мая. По случаю этого знаменательного события 30 мая МАМТ представит оперу «Кармен» Жоржа Бизе, сообщает ТАСС.

«Коллектив Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко поздравляет Владимира Анатольевича Арефьева с его 75-летием. В честь юбилея нашего главного художника 30 мая на главной сцене МАМТ будет представлен балет «Кармен» Жоржа Бизе», — сказала представитель агентства.

Она отметила, что спектакль «Кармен» также отмечает свой юбилей в мае — премьера оперы Жоржа Бизе в постановке Александра Тителя и сценографии Владимира Арефьева состоялась 7 мая 1999 года, и продолжает пользоваться неизменным успехом уже четверть века.

Творческое сотрудничество художника Арефьева и режиссера Тителя в МАМТ длится уже 30 лет. Их первым совместным спектаклем стала опера Джузеппе Верди «Эрнани», поставленная в 1994 году. С тех пор они создали множество спектаклей, среди которых «Обручение в монастыре», «Золотой петушок», «Травиата», «Так поступают все женщины», «Севильский цирюльник», «Война и мир», «Любовь к трем апельсинам», «Хованщина».

В настоящее время Владимир Арефьев и Александр Титель работают над постановкой оперы Александра Даргомыжского «Русалка», сообщила представитель пресс-службы.

Владимир Арефьев, родившийся в 1949 году в городе Фрунзе, приехал в Москву как уже известный сценограф. Окончив Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова в 1973 году, он работал в музыкальных и драматических театрах Советского Союза и за рубежом более двадцати лет.

В 1992 году Владимир Арефьев стал главным художником Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Он создал около 40 постановок и значительно повлиял на стиль театра: участвовал в разработке цветовых решений интерьеров после реконструкции в 2003-2006 годах, а также создал занавес, который сегодня первым появляется перед зрителями перед каждым спектаклем.

С 1994 года Арефьев также является главным художником Московского театра оперетты, а с 2022 года он также занимает должность главного художника Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

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