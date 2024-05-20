Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил кинопрокат в России

Фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил кинопрокат за выходные

close
100%
Black Bear

Фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 122,1 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные были опубликованы на портале kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая.

Новый фильм Ричи был создан при участии продюсерского центра медиасервисов Яндекса «Плюс студия». Сценарий основан на книге Дэмиена Льюиса под названием «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». В фильме снялись актеры: Тиль Швайгер, Хиро Файнс Тиффин, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Бабс Олусанмокун и Генри Голдинг

На втором месте оказался фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, который заработал 56 миллионов рублей за выходные. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров и другие. Федор Бондарчук выступил продюсером фильма и озвучил робота Вертера.

Третье место в рейтинге кинопроката занял фильм «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, собравший 17,5 миллиона рублей. Фильм рассказывает о лисицах-огневках Ветер, Лава и их детенышах, ставших героями Кроноцкого заповедника.

Фильм «Планета обезьян: новое царство» от режиссера Уэса Болла занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 35,3 миллиона рублей. Просмотр этого фильма в кинотеатрах России и Белоруссии недоступен.

Ранее Мадонна пришла на выставку картин сына от Гая Ричи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами