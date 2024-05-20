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В Иране в районе поиска вертолета президента ухудшилась погода

В Иране на месте поиска вертолета Раиси ухудшились погодные условия

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Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

В Иране в районе поиска совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на борту ухудшилась погода. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По информации, полученной журналистами, поиски в районе приземления президентского вертолета ведутся самым тщательным образом, «дюйм за дюймом». При этом погодные условия существенно ухудшились. Идет сильный снег, сопровождаемый ветром и туманом.

В настоящее время радиус поисковой операции уменьшился до двух километров.

До этого президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках совершившего жесткую посадку вертолета иранского президента Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее двойника Зеленского нашли среди спецназовцев, отправленных на поиски Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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