Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Боснии назвали заказчиков покушения на премьера Словакии

Депутат Вулич: за покушением на премьера Словакии Фицо стоят англосаксы

close
100%
Reuters

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. С таким заявлением выступила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич в интервью «Российской газете».

Она отметила, что Соединенные Штаты и Великобритания тяготеют к силовому решению вопросов в тех случаях, когда их не слушаются.

«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», – добавила Вулич.

Она подчеркнула, что новые детали покушения на Фицо появятся после того, как он пойдет на поправку, и пожелала политику скорейшего выздоровления.

Накануне глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что следователи проверяют версию о том, что напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один. Министр отметил, что следственные органы республики предполагают, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета, после чего был задержан.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на Фицо — показатель нетерпимости к иному мнению.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами