В Боснии назвали заказчиков покушения на премьера Словакии

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. С таким заявлением выступила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич в интервью «Российской газете».

Она отметила, что Соединенные Штаты и Великобритания тяготеют к силовому решению вопросов в тех случаях, когда их не слушаются.

«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», – добавила Вулич.

Она подчеркнула, что новые детали покушения на Фицо появятся после того, как он пойдет на поправку, и пожелала политику скорейшего выздоровления.

Накануне глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что следователи проверяют версию о том, что напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один. Министр отметил, что следственные органы республики предполагают, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета, после чего был задержан.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на Фицо — показатель нетерпимости к иному мнению.