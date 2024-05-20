Помощник президента Ирана выразил надежду на то, что Раиси жив

Помощник президента Ирана выразил надежду на то, что президент Эбрахим Раиси жив, так как пассажиры и члены экипажа вертолета, в котором он находился, после аварии смогли выйти на связь. Об этом сообщает Press TV.

Неназванный помощник Раиси выразил надежду на то, что президент находится в безопасности, ведь после инцидента с вертолетом поступали звонки.

До этого президент РФ Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках совершившего жесткую посадку вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.