Вслед за Citroen C5 Aircross в Калуге начнут собирать еще один кроссовер

Компания «Автомобильные технологии», которая начала в Калуге выпуск автомобилей Citroen C5 Aircross, в 2024 году пополнит модельный ряд собираемых автомобилей еще одним кроссовером. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

«До конца года, как минимум, еще одну модель мы планируем начать выпускать, она будет в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники — «Газета.Ru»). По поводу дальнейшего расширения модельного ряда — классических седанов на рынке уже достаточно, но не все форм-факторы представлены. Если мы будем вести речь о лифтбэках, почему нет? В эту сторону мы тоже смотрим», — сообщил Безрученко.

По его словам, компания также предпринимает шаги к выводу на российский рынок автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили), однако конкретных моделей и сроков их появления в России Безрученко не назвал.

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