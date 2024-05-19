МИД России заявил о готовности предоставить помощь Ирану

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва готова направить отряды спасателей на помощь в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Неназванный представитель ведомства подчеркнул, что российская сторона готова немедленно отправить спасателей в Иран, об этом уже было заявлено. В текущий момент в МИД ждут решения иранской стороны, подчеркнул дипломат.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о получении сигнала с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.