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В Калуге Skoda врезалась в здание филармонии

Водитель Skoda в Калуге сбил пешехода и протаранил здание филармонии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Калуге водитель автомобиля Skoda сбил женщину-пешехода и протаранил здание филармонии. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

По данным полиции, водитель Skoda Octavia, мужчина 1998 года рождения, пытался уйти от столкновения с пикапом Toyota Hilux. При этом он не справился с управлением.

«Сбив дорожное ограждение, выехал на тротуар, прилегающий к зданию Калужской областной филармонии, где совершил наезд на пешехода, женщину, 1984 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

После этого автомобиль врезался в фасад здания филармонии. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу врачами скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. На месте происшествия также работали спасатели МЧС.

Ранее в Краснодаре водитель Hyundai Santa Fe протаранил восемь автомобилей и скрылся.

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