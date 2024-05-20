Путин приказал направить 50 спасателей на поиски вертолета президента Ирана

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить самолеты и вертолеты с группой из 50 спасателей на поиски совершившего жесткую посадку вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом, ссылаясь на телефонный разговор советника президента России Игоря Левитина с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает информационное агентство Tasnim News.

По словам Левитина, в течение ближайшего часа два современных российских самолета, имея на борту несколько вертолетов и 50 спасателей с альпинистской подготовкой, вылетят в находящийся на северо-востоке Ирана город Тебриз.

До этого сообщалось, что Путин с самого начала следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом иранского президента Раиси. Президент сразу же поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что РФ готова оказать любую помощь в поисках Исламской Республике.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее двойника Зеленского нашли среди спецназовцев, отправленных на поиски Раиси.