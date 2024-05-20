Летчик Заболотский назвал возможную причину жесткой посадки вертолета Раиси

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский утверждает, что причиной ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси могла стать ошибка пилота. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, были нарушены правила полета по видимости и по метеоусловиям. Он предположил, что инцидент произошел по ошибке пилота.

Заболотский добавил, что два других вертолета добрались до места назначения.

До этого в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва готова направить отряды спасателей на помощь в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.