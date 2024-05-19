Финляндия допустила открытие границы с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с РФ. Об этом сообщило Yle Radio Suomi.

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — заявил он.

По словам финского политика, открытия границы на российской стороне ждут тысячи человек.

Условием для открытия границы Орпо назвал принятие законопроекта о возвращении просителей убежища в Россию. Причиной закрытия границы в Хельсинки назвали якобы производимое РФ выдворение беженцев, желающих попасть с ЕС, на территорию Финляндии.

До этого президент Финляндии Стубб поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Ранее Frontex решило продлить поддержку Финляндии на границе с Россией до конца октября.