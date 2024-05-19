Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом. Об этом сообщает ABC News.

Нуланд в интервью телеканалу заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

Она также добавила, что считает правильным позволить Украине атаковать военные базы на территории России.

До этого сообщалось, что Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по территории России. Кроме того, Киев просит Пентагон поделиться разведданными и помочь определить цели в России, по которым ВСУ могут нанести удар собственным оружием.

Вашингтон отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Президент Украины Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом Москвы.

Ранее в США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ.