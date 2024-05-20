Эксперт спрогнозировала рост цен на репетиторов иностранного языка из-за ИИ

Безусловно, уровень цифровизации в нашей стране очень высок. Уровень его проникновения достигает 90%. Благодаря чему стала возможна и цифровизация в сфере образования. Сегодня обучение онлайн — это часть глобальной цифровизации, однако ИИ не сможет заменить полностью преподавателя. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Марченко, основатель онлайн-школы испанского языка Sagrada de Catalina.

«С каждым годом спрос на подобные услуги растет. Одним из катализаторов, помимо технического прогресса, была пандемия. Тогда онлайн-услуги была вынужденной мерой, но впоследствии это стало удобным способом обучения для многих людей. А для кого-то не просто удобным, но и единственным. Для тех, у кого в регионах нет школ узкой направленности, учителей, репетиторов», — объяснила она.

По словам эксперта, теперь для любого желающего доступно изучение иностранных языков онлайн. Искусственный интеллект уже внедрен и в этой сфере, тем самым помогая расширять и улучшать обучение.

«Например, тот же самый ChatGPT. Он позволяет отрабатывать диалоги, улучшать грамматику, пополнять словарный запас. Эта технология точно не заменит преподавателя в будущем, так как ученику без определенного бэкграунда довольно сложно разобраться в корректности ответов. Это хорошая практика, но не изучение», — добавила специалист.

В России технологии, как отметила преподаватель, стремительно развиваются.

«Даже мои коллеги из Испании удивляются, что у нас, по их мнению, «каждый второй программист». Думаю, что все больше людей будут использовать чаты с нейросетью, приложения. Но это будет создавать лишь иллюзию обучения. Начать говорить с таким подходом крайне сложно. Для этого нужен преподаватель. Из-за моды на что-то электронное и технологичное, думаю, что стоимость занятий с живым человеком возрастет. Подобное будет более востребовано у людей бизнеса, элит. Пускай в будущем появятся гаджеты, способные молниеносно переводить чью-то речь, текст на твой родной язык, но изучение есть изучение. Это некий имидж, это прокачивание мозгов. Люди, которые стремятся к большему, никогда не откажутся от изучения языка с реальным преподавателем», — резюмировала эксперт.

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