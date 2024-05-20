Представитель Пентагона сообщил, что США не ожидают, что российские силы займут место американских в Нигере после их отзыва из страны. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе специального брифинга чиновник отметил, что представители министерства обороны Нигера выразили нежелание видеть значительное количество иностранных военных на своей территории. Он также добавил, что не предполагает, что антитеррористические возможности будут переданы российским войскам.

Представитель американского военного ведомства избежал ответа на вопрос о наличии российских войск в Нигере, отметив, что хотя поступали сообщения о возможном присутствии российских сил в столице, он не может точно утверждать их местонахождение. Отвечая на вопрос о возможной передаче российским военным американского оборудования, которое не будет эвакуировано американскими силами, чиновник заявил, что представители Нигера выразили намерение использовать это оборудование самостоятельно.

Министерства обороны Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из страны к 15 сентября 2024 года. Обе стороны обеспечат безопасность американских военных во время этого процесса и продолжат сотрудничество в областях общего интереса.

США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером, что, по мнению экспертов, свидетельствует о завершении неоколониальной политики США в отношении Африки.

Ранее Нигер покинули остатки французского контингента.