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В Москве в течение всей недели ожидается высокое давление

Вильфанд: атмосферное давление в Москве в течение всей недели будет высоким

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Алексей Майшев/РИА Новости

Погода в Москве на протяжении недели будет определяться антициклоном, прогнозируется высокое давление и низкий уровень осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Погода будет определяться антициклональной деятельностью. Давление высокое в течение всех дней недели, оно будет нарастать к концу недели. Это значит, что осадков будет минимум, только в один день — во вторник во второй половине дня — прогнозируется кратковременный дождь», — рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что во вторник в столице из-за высокого давления также ожидается гроза. Облака будут формироваться высоко, что создает условия для подобного атмосферного явления, пояснил Вильфанд.

По его словам, в ночь на понедельник ожидается прохладная погода из-за северных воздушных масс. Однако уже днем температура поднимется до +25°C.

Очень высокие температуры будут в первой половине недели в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, заключил Вильфанд.

До этого центр погоды «Фобос» предупредил жителей Москвы о грозах на этой неделе. В центре отметили, что температура воздуха в Москве в начале недели поднимется до +25°C, при этом ожидаются дожди и майские грозы.

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