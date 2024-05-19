Площадь пожара в здании управы Соколиной Горы в Москве выросла

Площадь пожара в здании управы столичного района Соколиная Гора увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным МЧС России, пострадавших нет, в тушении пожара задействованы 17 единиц техники и порядка 60 человек.

До этого агентство «Москва» сообщило о крупном пожаре в столичном автосервисе.

Перед этим стало известно, что производственное здание, которое горело на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты пострадавшей строительной фирмы. Пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации.

Также сообщалось, что в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня участвовали два вертолета. Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.