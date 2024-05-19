Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о получении сигнала с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление командующего КСИР в Восточном Азербайджане (провинция Ирана).
По словам представителя ведомства, сигнал позволил установить точное местонахождение вертолета Раиси.
До этого два пассажира вертолета президента Ирана Раиси вышли на связь.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.
Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».
Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.