Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о получении сигнала с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление командующего КСИР в Восточном Азербайджане (провинция Ирана).

По словам представителя ведомства, сигнал позволил установить точное местонахождение вертолета Раиси.

До этого два пассажира вертолета президента Ирана Раиси вышли на связь.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.